Rusya'nın Londra Büyükelçisi: Ukrayna’ya tehdit oluşturmuyoruz, saldırganlık gibi bir niyetimiz yok

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Rusya’nın Ukrayna için bir tehdit oluşturmadığını, hiçbir şekilde saldırganlık niyeti olmadığını ifade etti.

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, BBC televizyonuna verdiği röportajda, “Ukrayna da dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeye karşı saldırganlık veya tehdit oluşturmak gibi bir niyetimiz hiçbir şekilde yok” dedi.

#Marr: Are Russia and Ukraine on the edge of war?



Russian Ambassador to the UK Andrey Kelin: "No, I don’t think so"



He says, "we have no intention at all to be aggressive or… threat to any country, including the Ukraine"https://t.co/TcmkeYgr9A pic.twitter.com/Ce6p0kmVGU — BBC Politics (@BBCPolitics) April 18, 2021​

Rusya’nın Minsk anlaşmalarına tam anlamıyla uyduğunu vurgulayan Kelin, “Ukrayna yönetimi askerlerini Donbass’a çekmeye ve orada bir kan gölü oluşturmaya, insanları, Rusları öldürmeye kalkarsa elbette cevap veririz” açıklamasını yaptı.

Rusya ile Ukrayna’nın bir savaşın eşiğinde olup olmadığı sorusuna karşılık Kelin, “Hayır öyle düşünmüyorum” dedi.

#Marr asks Russian Ambassador to the UK Andrey Kelin about the welfare of imprisoned Vladimir Putin critic Alexei Navalnyhttps://t.co/jaaka6IUco pic.twitter.com/OwWF3vgCuU — Stuart Thomson *Public Affairs* (@Redpolitics) April 18, 2021

‘İngiliz mahkumlar kendi doktorlarını istiyorlar mı?’

Kelin’e Rus aktivis Navalnıy’ın neden açlık grevine başladığı ve neden kendi doktorunun tedavi etmesine izin verilmediği de soruldu. Kelin bu soru karşısında “Ya İngiliz mahkumlar? İngiliz mahkumlar kendi doktorlarını istiyorlar mı?” ifadelerini kullandı ve Navalnıy’ın hapishane yakınındaki bir hastanede zaten tedavi gördüğünü ekledi.

Kelin, röportaj sırasında Rus istihbarat ajanslarının ABD Savunma Bakanlığı da dahil, güvenlik kurumlarıyla anlaşması bulunan SolarWinds yazılım şirketine bir siber saldırı gerçekleştirdiği iddialarını da reddetti.

Ukrayna’nın doğusunda gerilim, hükümet güçlerinin Donetsk’te bir milise suikast düzenlenmesi ve bombardımanlarını artırması nedeniyle yükselmiş durumda.