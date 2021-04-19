Cezaevindeki Rus blogger Navalnıy hastaneye sevk edildi

Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu Vladimir Bölge İdaresi'nin açıklamasına göre kuruma bağlı bir hekim komisyonu, Navalnıy'ın bölge hastanesinin mahkumlar revirine sevk edilmesi yönünde karar aldı.

Revirin mahkum hastaların dinamik olarak izlenmesinde uzmanlaştığını belirten kurum, "Şu anda Navalnıy'ın sağlık durumu 'tatmin edici', her gün bir pratisyen hekim tarafından muayene ediliyor. Hastanın rızasıyla kendisine vitamin tedavisi uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Rus bloggerın daha önce yargılandığı dolandırıcılık davasında ertelenen cezası, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması nedeni ile şubat ayında, cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 2.5 yıl hapis cezasına çevrilmişti.

Rus blogger, cezasını çekmek üzere başkent Moskova'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledilmişti.

Navalnıy'ın destekçileri, sosyal medyada Rus bloggerın açlık grevine başladığına dair mesajlar paylaşmıştı. Avukatları, Navalnıy'ın sağlık durumunun önemli oranda kötüleştiğini belirtmişti.