Rospotrebnadzor: Koronavirüsün Sibirya varyantının oluştuğunu gözlemliyoruz

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede koronavirüsün Sibirya ve kuzeybatı varyantlarının oluştuğunun tespit edildiğini söyledi.

Rusya Bilimler Akademisi ile olan bir toplantıda konuşan Popova “Şimdiye kadar 192 İngiliz varyantı, 21 Güney Afrika varyantı tespit ettik, yurt dışındaki meslektaşlarımızın belirttiği henüz başka mutasyonları tespit etmedik” ifadelerini kullandı.

Popova, yurt dışında bahsedilen mutasyonlardan farklı olarak Rusya’da farklı bir dizi mutasyonun belirlenmekte olduğunu ifade etti.

Popova, “Virüsün Sibirya varyantının oluşumunu, kuzeybatı varyantının oluşumunu görüyoruz” dedi.

‘Kovid-19’a karşı bağışıklığı deri üzerinden tespite yönelik test geliştiriliyor’

Popova’ya göre, Rusya’da koronavirüse karşı bağışıklığı tespit etmeye yönelik deri testi geliştiriliyor.

Popova, “St. Petersburg’daki Pasteur Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü bir deri testi, muhtemelen Diaskin’e benzer universal bir test teklif ettiler” dedi.

Testin gönüllülerin, geliştiricilerin üzerinde denendiğini belirten Popova, numunenin oldukça iyi olduğunu ifade etti.

Klinik öncesi denemelerin başladığını, testin sonbaharda hazır olmasını planladıklarını söyleyen Popova ayrıca bu sistemin test prosedürü çok kolaylaştırdığını, çocuklar üzerinde de kullanılabileceğini ekledi.

‘Salgınla ilgili durum istikrara kavuşuyor’

Popova’ya göre, şu anda Rusya’da salgınla ilgili durum istikrara kavuşuyor. Günlük ortalama vaka sayısı bakımından ülke dünyada 87. sırada yer alıyor.

Rusya’da 8 bin 589 yeni vaka

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’daki vaka sayısı 8 bin 589 arttı ve 4 milyon 710 bin 690’a yükseldi.

Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısında 346 artış meydana geldi. Pandemi boyunca 105 bin 928 can kaybı kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 818 artarak 4 milyon 333 bin 598’e çıktı.