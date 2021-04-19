Biden'ın davetini kabul etti: Putin 22 Nisan’da İklim Zirvesi'nde konuşma yapacak

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 22 Nisan’da ülke liderlerinin katılımıyla video konferans formatında düzenlenecek olan İklim Zirvesi'nde konuşma yapacağı belirtildi.

Kremlin Basın dairesinin yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’in 22-23 Nisan’da çevrim içi formatta ev sahipliği yapacağı ve 40 ülke liderinin katılacağı İklim Zirvesi’nde konuşma yapacak.

Açıklamada, “Putin, küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının üstesinden gelmeyi amaçlayan geniş uluslararası iş birliği kurma bağlamında Rusya'nın yaklaşımlarını anlatacak” ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden,çevrim içi formatta zirve düzenlenmesini önermişti. Washington’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Putin dahil 40 lideri zirveye davet ettiğini duyurmuştu.

Kremlin’den dün yapılan açıklamada ise, Putin’in iklim zirvesine katılıp katılmama kararının, etkinliğin tüm detayları belli olduktan sonra verileceği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Maalesef sorularımızın yanıtları ancak son günlerde gelmeye başladı ve başkanın katılımı ile ilgili karar alınmadan önce tüm bunları titizlikle incelememiz gerekecek” açıklamasında bulunmuştu.