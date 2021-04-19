Barent Denizi'nde Rus MiG-31'den ABD ve Norveç'in devriye uçaklarına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus MiG-31 avcı uçağının Barent Denizi üzerinde ABD ve Norveç'e ait devriye uçaklarına önleme yaptığını açıkladı.

Bakanlığa bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Barent Denizi üzerinde seyreden ABD Donanması'nın P-8A Poseidon uçağı ile Norveç Hava Kuvvetleri'nin P-3C Orion uçaklarına Rusya Kuzey Filosu'na ait MiG-31 uçağıyla önleme yapıldı.

Rus hava sahası kontrol araçlarının Barent Denizi üzerindeki hava sahasında Rusya sınırlarına yaklaşan iki hava aracını tespit etmesi üzerine Kuzey Filosu'na ait MiG-31 savaş uçağının havalandırıldığını kaydeden merkez, "Rus uçağının mürettebatı, hava araçlarının ABD Donanması'nın P-8A Poseidon uçağı ile Norveç Hava Kuvvetleri'nin P-3C Orion uçağı olduğunu belirledi ve onlara Barent Denizi üzerindeki hava sahasında eşlik etti" ifadelerini kullandı.

ABD ve Norveç uçaklarının yönlerini değiştirmelerinin ardından Rus mürettebatın sorunsuz bir şekilde üsse döndüğünü belirten merkez, Rus avcı uçağının önleme uçuşunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığını ve Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğini de vurguladı.