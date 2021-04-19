Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik V aşısı yüzde 97.6 etkili

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Denis Logunov, 3 milyon 800 bin kişinin verileri doğrultusunda Sputnik V aşısının gerçek koşullarda yüzde 97.6 etkili olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Sputnik V aşısının geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, Rusya’da şu anda 3 milyon 800 bin kişiye aşının iki dozunun da yapıldığını ifade etti.

Logunov, sivil dolaşıma sunulmasının ardından elde edilen veriler doğrultusunda aşının yüzde 97.6 etkinlik gösterdiğini, bunun klinik araştırmalarda ulaşılandan yüksek olduğunu söyledi.

Logunov’a göre, etkinlik aşılamanın başlamasından 35 gün sonra meydana geliyor.

Rusya Bilimler Akademisi ile olan bir toplantıda konuşan Logunov, Sputnik V’nin 60 ülkede tescil edildiğini, 6 ülkenin aşıyı üretmek istediğini bildirdiğini aktardı.