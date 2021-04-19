Rus Dışişleri: Son zamanlarda sitelerimize yönelik siber saldırılarda artış var

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurumun internet kaynaklarına yönelik siber saldırıların son zamanlarda daha sık hale geldiği, fakat aynı zamanda tüm saldırıların püskürtüldüğünü ve bakanlığa ait sitelerin çalışmasını etkilemediği belirtildi.

Rus Dışişleri’nden bir kaynak, Sputnik’e demecinde, “Son zamanlarda Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İnternet sitesine erişimin engellenmesi ile ilgili olayların sayısında artış kaydediliyor” diye konuştu. Bakanlık yetkilisi, saldırıların tam olarak hangi zaman diliminde gerçekleştirildiği konusunda ek açıklama getirmedi.

Açıklamada aynı zamanda saldırıların ‘Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın hizmetinde olan enformasyon güvenliği araçlarının yardımıyla başarılı bir şekilde püskürtüldüğü’ ve ‘resmi sitelerin bütünlüğü üzerinde yıkıcı etkisi olmadığı' ifade edildi.

Rus devlet kurumları, internet kaynaklarına yabancı kaynaklı olduğu tahmin edilen saldırıların yapıldığını düzenli olarak duyuruyor. Geçen ocak ayında Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın Rusya’ya gelişi sırasında gözaltına alınması ile ilgili bilgi yayınlamış, sonrasında kurumun sitesi bir süreliğine çalışmaz hale gelmişti.

Kurumun Rus basınına yaptığı açıklamada, sitesinin yoğun Ddos saldırılarına maruz kaldığını duyurmuştu.