'Türkiye'ye gidemeyen Rusların çoğu para iadesi yerine tatili ileri tarihe almayı seçiyor'

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, uçuşların durdurulması nedeniyle Türkiye ve Tanzanya'ya gidemeyen Rus turistlerin büyük bölümünün para iadesi yerine tatili ileri tarihe almayı seçtiklerini ifade etti.

15 Nisan'dan itibaren uçuşların durdurulması kararı sonrası yaşanan süreçle ilgili basın toplantısı düzenleyen Yuriy Barzıkin şunları söyledi:

"Turistler satın aldıkları turları 1 Haziran sonrasına öteleyebilir. Ayrıca sonbahara veya 2022 yılına da öteleme imkanı var ancak bunlar uzun vadeli planlar olduğu için pek tercih edilmiyor. Yaz ayına ötelenirse, yüksek sezon olduğu için fiyat farkı olacak ancak kur, satış tarihindeki kura sabitlenmiş durumda ve bu nedenle daha ucuza denk geliyor. Bu da önemli bir seçenek."

Turistlerin para iadesi talep etme hakkına da sahip olduğunu belirten Barzıkin, "Ancak mutlak çoğunluk, ileri tarihe almayı tercih ediyor zira iade prosedürü uzun zaman alıyor ve mahkemede ihtilaflar yaşanabilir. Fakat şimdilik mutabakat sağlanıyor, büyük tüketici anlaşmazlıkları yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Aleksandr Osaulenko da, mahkeme yoluna gidilse bile para iadesinde tur bedelinin bir kısmının kesildiğine dikkat çekerek bu nedenle seyahat tarihini veya destinasyonu değiştirmenin daha avantajlı olduğunu kaydetti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini de ifade etmişti.