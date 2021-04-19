Rosatom: Çekya'nın bizi nükleer santral ihalesinden çıkarması siyasi bir karar

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), Çekya'nın Dukovany nükleer santralinin genişletilmesine ilişkin ihaleden çıkarılmalarının siyasi bir karar olduğunu açıkladı.

Rosatom'dan yapılan resmi yazılı açıklamada, "Her zaman, müşteriye en cazip fiyata en iyi teknolojik teklifi garanti eden adil pazar rekabeti taraftarı olduk. Rosatom'un, Çekya'daki Dukovany nükleer santralinin genişletilmesi ihalesinden çıkarılması piyasa dışı ve siyasi bir karar. Bu karar, nükleer endüstride ülkelerimiz arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine katkıda bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Rusya'nın sunduğu teklif, Dukovany nükleer santralini genişletme projesine yüzlerce Çek ve Avrupalı şirketin katılımını öngörüyordu. Bu kapsamda milyarlarca euroluk anlaşmalar imzalanabilirdi. Böylelikle Çek yetkililer, Rosatom’u ihaleden çıkararak her şeyden önce kendi ulusal sanayiyi çıkarmış oluyor" denildi.

Bu karardan dolayı üzgün olduklarını belirten Rosatom, "Zira Rus ve Çek nükleer sanayi kompleksleri, yalnızca Çek Cumhuriyeti'nde değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerdeki ortak çalışma kapsamında karşılıklı yarar sağlayan partnerliğin geliştirilmesi yönünde büyük beklentilere sahipti" değerlendirmesinde bulundu.