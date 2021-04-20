Rus Senatör Puşkov'dan İngiltere'ye 'Karadeniz' tavsiyesi

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Daily Mail gazetesinin İngiltere'de gerçekleştirdiği ve halkın neredeyse yüzde 73'ünün, ülkelerinin Rusya'ya karşı herhangi bir eylemde bulunmasına karşı olduğunu ortaya koyan araştırmaya dikkat çekti.

Senatör, "Britanyalıların büyük kısmı, önceki askeri müdahalelerin birçok can ve para kaybına mal olduğunu hatırlıyor. Bu yüzden (İngiltere Başbakanı Boris) Johnson'un, 'Ukrayna'ya destek amacıyla' Karadeniz'e iki savaş gemisini göndermeyerek tasarruf etmesi daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

İki geminin hiçbir şey değiştirmeyeceğini kaydeden Puşkov, "Bu gereksiz İngiliz post-emperyalist kompleksler gösterilmeden de idare edilebilir" dedi.

Daha önce Times, İngiltere Donanması'ndaki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Londra'nın 'Ukrayna'ya destek' amacıyla mayıs ayında Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderme kararı aldığını bildirmişti.