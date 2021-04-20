Rus Dışişleri: Batı, Belarus’taki darbe girişiminde yer aldı

Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Ortaya çıkan deliller, kolektif Batı’ya artık rolünü reddetme şansı bırakmıyor. Biri ABD pasaportuna sahip iki Belarus vatandaşı, Batı ülkelerinde istişareler yaptı ve destek aldı. Paylaşılan video, amaç ve hedefleriyle ilgili hiçbir soru bırakmıyor” ifadesini kullandı.

Bu delillerin Batı’yı son derece kötü durumda bıraktığını söyleyen Zaharova, Çekya’nın Rusya’yı, 2014 yılında bir silah deposunda meydana gelen patlamadan sorumlu tutmasının ve ardından kopan diplomatik skandalın, dikkatleri Belarus’taki olaylardan başka yere çekme çabası olduğunu kaydetti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisine ve çocuklarına yönelik suikast girişimi hazırlığında olan bir grubun gözaltına alındığı, ABD istihbaratının eylemle alakalı olduğunu açıklamıştı. Ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belarus’ta askeri darbe ve ülke liderini fiziki olarak ortadan kaldırmayı planlayan ABD ve Belarus çifte vatandaşlığı bulunan Avukat Yuriy Zenkoviç ve Belaruslu siyaset uzmanı Aleksandr Feduta’nın Moskova’da gözaltına alındığı duyurulmuştu. Rossiya 1 televizyonu, Zenkoviç ve Feduta’nın bir restoranda ‘Belaruslu generallerle’ yaptığı görüşmenin ve güvenlik güçlerinin bu kişileri gözaltına aldığı anların görüntülerini yayınlamıştı.