Zaharova: Çekya'nın Rusya'ya yönelik eylemleri seviyesiz

Prag'ın Moskova'ya yönelik eylemlerinin seviyesiz olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Çek makamlarının bu eylemler sonucunda kendi diplomatlarının mesleki geleceklerini de riske attıklarını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya ile yaşanan son gerilime ilişkin açıklamalarda bulunarak, Prag'ın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını eleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı 'Zvezda' televizyonuna demeç veren Zaharova, "Bu, Çekya'nın sahip olduğu konumlara vurulmuş devasa bir darbe. Bu, ülkede yönetimi elinde bulunduran siyasi yapının kendi vatandaşlarına karşı apaçık saygısızlık yaptığının göstergesidir, zira bu seviyedeki siyaset tam olarak buna tanıklık ediyor" dedi.

Çekya'nın adımlarını 'seviyesiz siyaset' örneği olarak tanımlayan sözcü, "Yaptıkları şey, onların için büyük bir sorun teşkil edecek. Kendi diplomatlarının mesleki geleceklerini de riske attılar" ifadelerini kullandı.

Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 20 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini, bu kişilerden 19 Nisan gün sonuna kadar Rusya'yı terk etmeleri istendiğini duyurmuştu.