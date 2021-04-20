Rusya: Çekya'nın diplomatlarımızı sınır dışı etmesi AB'de zincirleme reaksiyona yol açabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Çekya'nın asılsız bir gerekçeyle Rus diplomatları sınır dışı etmesi ve Rosatom'un, Dukovany nükleer santral ihalesinden çıkarılmasını yorumladı.

Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Çekya'nın ardından Avrupa Birliği'nde (AB) Rus diplomatları sınır dışı etme yönünde zincirleme reaksiyon beklenmeli mi?" sorusuna yanıt veren Gruşko, "Her şey olabilir. Ancak bu durumda, Çekya'nın AB'deki ortaklarının aklıselim konumunda kalacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Rus gizli servislerinin 2014’te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek de 18 Rus diplomatın Çekya'dan sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

Moskova, diplomatlarının sınır dışı edilmesine karşılık olarak Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili açıklamaların saçma, asılsız ve uydurma olduğunu belirtmişti.