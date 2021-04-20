Rusya’da 2020’de 40’tan fazla terör saldırısı önlendi

Rusya Uluslararası Terörle Mücadele Komitesi (NAK) Başkan Yardımcısı İgor Kulyagin, 2020’de Rusya’da 40’tan fazla terör saldırısının önlendiğini ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Kulyagin, “2020 yılında güvenlik güçleri tarafından, militanlarca planlanan saldırıların yüzde 96’sı, 75 saldırının 72’si hazırlık aşamasında önlendi. Geçen yıl 44 terör saldırısına engel olundu” ifadelerini kullandı.

Kulyagin, 2020 yılında güvenlik güçlerinin, 134 el yapımı patlayıcı düzenek, 3 binden fazla mayın, 100 binin üzerinde mermi, silahların yer aldığı 156 sığınağı tespit ettiğini söyledi.

43 ülkeden istihbarat servislerinin terörle mücadeleye yönelik uluslararası veri bankasına erişime sahip olduğunu belirten Kulyagin, “Şu anda 43 ülkeden 57 istihbarat servisi ve Avrupa, Asya, Afrika ve ABD’den uluslararası kuruluşlar veri bankasına erişebiliyor. Geçen yıl 8 istihbarat servisine erişim sağlandı” dedi.