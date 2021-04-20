Bulgaristan Büyükelçisi, Rusya Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya’daki Bulgaristan Büyükelçisi Krıstin, Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı binasına girerken görüntülendi.

Bulgarsitan Büyükelçisi’nin gelmesinden birkaç dakika önce, Dışişleri binasına AB bayrakları olan bir aracın da geldiği belirtiliyor.

Krıstin’ın Rus Dışişleri’ne çağrılması, Rusya’nın Sofya’daki Büyükelçiliği’ndeki iki diplomatın casusluk şüphesi ile ‘istenmeyen insan’ ilan etmesini izliyor.

Rus Dışişleri’nden bir kaynak Sputnik haber ajansına demecinde, Büyükelçi Krıstin’e, diplomatların sınır dışı edilmesine Rusya’nın vereceği karşılığı içeren bir nota teslim edildiğini söyledi. Ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

Son haftalarda pek çok Avrupa ülkesinde, kendilerinde görev yapan Rus diplomatlara yönelik casusluk iddiaları gündeme getiriliyor. Söz konusu iddialar, Rusya ile Batılı güçlerin ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.

Rusya Dışişleri yetkilileri, Rus diplomatlara yönelik bu kararları ‘cadı avı’ olarak tanımlıyor ve söz konusu adımların karşılıksız bırakılmayacağı uyarısını yapıyor.