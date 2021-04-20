Rus Dışişleri, Batılı ülkelerin Karadeniz'e savaş gönderme amacını açıkladı

Sputnik'e demeç veren Rus kaynak, "Her şey tek bir amaç için yapılıyor, o da bizim bazı şeyleri 'anlamamız' ve onların bizden beklediği şekilde hareket etmemiz, bazı konularda daha fazla uyum göstermemiz için ülkemize yönelik baskıyı artırmak. Belki bizim bir şeylerden korkacağımızı olası görüyorlardır" dedi.

Gerilimin sadece Karadeniz'de tırmanmadığını da dikkat çeken yetkili, Batılı partnerlerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uyacaklarını umduğunu ekledi.