Rusya, iki Bulgar diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Moskova, mart ayında Bulgaristan'ın Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatı dayanaksız olarak 'istenmeyen kişi' ilan etmesine verilen yanıt kapsamında iki Bulgar diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.

"Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi ve kendisine Bulgaristan Büyükelçiliği Konsolosluk Birimi Birinci Sekreteri N. Panayotova ile Ticari ve Ekonomik İşler Birimi Birinci Sekreteri C. Hristozova'nın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi" ifadelerini kullanan bakanlık, Bulgar diplomatlara Rusya topraklarından ayrılmaları için 72 saat süre verildiğini belirtti.