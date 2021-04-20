Ryabkov: Putin-Biden zirvesinin gerçekleşmesi ABD'nin tutumuna bağlı

Gazetecilerle bir araya gelen Sergy Ryabkov, olası Putin-Biden zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin-Biden zirvesinin yeri ve tarihi hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu, zira konunun henüz bu seviyeye yaklaşmadığını kaydeden Ryabkov, "Bu konu, ABD tarafından gündeme getirildi, biz bu duruma ilişkin analizin henüz başındayız. Elbette bu konu, büyük oranda ABD'nin gelecekte nasıl bir tutum sergileyeceğine bağlı" ifadelerini kullandı.

'Antonov'un Washington'a ne zaman döneceği belli değil'

Ryabkov'a Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un ABD'ye ne zaman döneceğiyle ilgili sorular yöneltildi.

Büyükelçi Antonov'un ABD'ye dönüş tarihiyle ilgili konunun karmaşık olduğunu ve elçinin Moskova'daki istişarelerinin henüz tamamlanmadığını belirten Ryabkov, "Gidişata bağlı olarak durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.

'ABD'li temsilciler, elçilerinin ülkesine dönmesini yorumlamak için yarım dakika bile bulamıyor'

Diğer taraftan, ABD'nin Moskova Büyükelçisi'ın istişareler için ülkesine dönmesi konusunda Amerikan elçiliğinin yorum yapmamasının ve dolayısıyla gazetecilerin bu konuda Rus Dışişleri'ne başvurmasının rahatsızlık verici olduğunu söyledi.

Zaharova, "Batılı gazetecilerin bizden açıklama istemelerinin ve bize sorular sormalarınının nedenini anlıyorum. Zira Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Basın Dairesi, yorumlamakla yükümlü oldukları konu hakkında yorum yapmak için yarım dakika bile bulamıyor" diye konuştu.

ABD'nin Rusya’daki Büyükelçisi Sullivan, Sputnik haber ajansına demecinde, istişarelerde bulunmak üzere bu hafta içinde ülkesine döneceğini söylemişti.