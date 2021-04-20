AB’nin Rusya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Büyükelçi Markus Ederer, başkent Moskova’daki Dışişleri binasına girerken ‘ziyaretinin sebebi’ sorulduğunda, “Rus meslektaşlarım ile düzenli olarak görüşmeliyim. Bu, işimin bir parçası” dedi.

Ederer’in Rusya Dışişleri binasında bir buçuk saat kaldığı belirtiliyor. Dışişleri binasına Ederer’den önce de Alman diplomatlar gitmişti.

Söz konusu ziyaretler, Çekya’nın, 2014'te ülkedeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada rol almakla suçladığı Rus diplomatları sınır dışı ettiği bir döneme denk geliyor.

Bu iddiaları ‘temelsiz ve absürd’ olarak değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı da buna karşılık 20 Çekyalı diplomatı sınır dışı etme kararı almış, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için bir gün verilmişti.

Daha sonraysa Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, diğer AB dışişleri bakanları ile görüşmelerinin ardından Prag ile dayanışma göstermeye hazır olduklarını kaydetmişti.