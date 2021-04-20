Peskov, Rusya'nın Kırım ve Karadeniz'de kısmi geçici uçuş kısıtlaması getirmesini yorumladı: Normal bir küresel uygulama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kırım ve Karadeniz'in bir bölümü üzerinde geçici uçuş kısıtlaması getirmesinin normal bir küresel uygulama olduğunu söyledi.

Rusya'nın NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu yayınlayarak 20-24 Nisan tarihlerinde Kırım ve Karadeniz'in bir bölümü üzerinde geçici uçuş kısıtlaması getirdiği belirtilmişti.

Gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu karardan haberdar olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, "Böyle bir bilgiye sahip değilim. Ulaştırma Bakanlığı'na sormalısınız. Ancak bazı sektörlerde hava trafiğine geçici kısıtlama getirilmesi, son derece normal bir küresel uygulama" dedi.

Peskov, standart bildirim sistemi bulunduğuna dikkat çekerek Rusya'nın bu kararında özel bir durum olmadığının altını çizdi.

'Ukrayna'da gerilim devam ediyor'

Kremlin'in Ukrayna sınırında kötüleşme tespit edip etmediği sorusu karşısındaysa Peskov, "Ukrayna'da gerilim devam ediyor, henüz ortadan kalkmadı. İyi şeyler umacağız ancak elbette bunun için özel ilgi gerekiyor" yanıtını verdi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan-31 Ekim tarihleri arasında Karadeniz’in üç bölgesinde Rusya’nın karasuları üzerinden barışçıl amaçlı geçişlerin, yabancı savaş gemilerine ve başka devlet gemilerine geçici olarak kapatılacağını duyurmuştu.