Rusya’dan yabancı partnerlerine psikoza son verip diyalog kurma çağrısı

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, son günlerde Rusya’nın diğer ülkelerle ilişkilerinin gerginleşmesiyle ilgili olarak “Sanırım yapabilecek tek şey herkesi sakin olmaya, Rusya karşıtı yoğun psikoza son vermeye ve mevcut fikir ayrılılıklarının üstesinden gelmek için sakin bir şekilde diyalog kurmaya çağırmak” dedi.

Peskov, “Gerçekten de son günlerde belli bir gerginlik var. Bu gerginliği başlatan taraf hiçbir şekilde Rusya değil. Fakat diğer taraftan, Rusya elbette birtakım düşmanca saldırılara her zaman yanıt veriyor” açıklamasını da yaptı.

Peskov, bazı ülkelerin, özellikle de Çekya’nın Rusya’ya karşı tamamen mesnetsiz suçlamalar yönelttiğini belirtti.

“Herhangi bir siber saldırı olduğunda birçok ülke maalesef hemen Rusya’yı suçluyor. Ancak bununla birlikte şimdiye kadar anlaşılır bir açıklama, argüman veya en azından kanıt sunmuş değil. Rusya da elbette buna katlanamıyor ve belli başlı gerginlikler oluşuyor” ifadelerini kullanan Peskov, Rusya’nın süreci atlatmak uğruna çıkarlarından geri adım atmayacağını, ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de dediği gibi diyaloğa açık olduklarını vurguladı.