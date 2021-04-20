ATOR: Rus turistlerin yüzde 60’ı Türkiye’den vazgeçmedi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, uçuşların askıya alınmasının ardından Türkiye’den vazgeçmeyen turist oranının yüzde 60 olduğunu söyledi. Lomidze'ye göre, bu turistler güzergah değiştirmek yerine tatil yapmak için Türkiye ile uçuşların açılmasını bekliyor.