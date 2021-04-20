Rusya kendi uzay istasyonunun ilk modülünün yapımına başladı

Roscosmos Başkanı Rogozin, Rusya’nın kendi ulusal yörünge uzay istasyonunun ilk modülünün yapımına başladığını, çalışmaların 2025’e kadar tamamlanması planlandığını duyurdu.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’nın kendi ulusal yörünge uzay istasyonunun ilk modülünün yapımına başladığını, çalışmaların 2025’e kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Açıklamada, “Yeni Rus yörünge servis istasyonunun parçası olacak ilk temel modülle ilgili çalışmalar başladı. Roket ve Uzay Şirketi (RKK) Energiya, söz konusu modülün 2025'te hedef yörüngeye fırlatılmaya hazır olmasını sağlamakla görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya eklenen videodaile ilgili çalışmaları görülebiliyor. Modül daha öncekullanılmak üzere geliştirilecekti ve 2024’te devreye alınması planlanıyordu.

Rusya yönetiminin kendi ulusal uzay istasyonunu geliştirmeyi planladığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 12 Nisan’da gerçekleştirdiği, uzay endüstrisinin geliştirilmesi konulu toplantının basına kapalı kısmında duyurulmuştu.

Toplantıda ayrıca Rusya’nın UUİ ortaklarına, Moskova’nın 2025’ten itibaren projeden çekileceği konusunda bilgi verilmesi kararlaştırılmıştı.