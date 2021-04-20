Türkiye’den Rusya’ya dönen turistler iki kez Kovid-19 testi yaptıracak

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), 1 Mayıs’a kadar Türkiye ve Tanzanya’dan Rusya’ya dönen Rusya vatandaşlarına iki kez Kovid-19 testi yaptırma şartı getirdi.

1 Mayıs’a kadar Türkiye ve Tanzanya’dan Rusya’ya dönen Rusya vatandaşlarına iki kez Kovid-19 testi yaptırma şartı getiren Rospotrebnadzor Başkanı’nın konuya ilişkin kararnamesi, yasal yönetmeliklerin yer aldığı resmi İnternet sitesinde yayınlandı.

Kararname metninde, “Türkiye Cumhuriyeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nden 1 Mayıs 2021’e kadar Rusya Federasyonu’na giriş yapanlar, giriş anından itibaren beş gün içinde tekrar PCR yöntemi ile Kovid-19 laboratuvar testi yaptırmalı” ifadelerine yer verildi.

Kararnameye göre ikinci testin sonucunu alan vatandaşların, ‘Rusya Federasyonu’na gelenler için yeni koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili test sonuçları hakkında bilgi verilmesi’ formunu doldurarak bu verileri ‘Rusya Federal Kamu Hizmetleri’ internet sitesine (gosuslugi.ru) tekrar yüklemeleri gerekecek.

Kararname yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuş, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarını askıya almaları önerilmişti.