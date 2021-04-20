Rusya, petrol üretiminde üst üste 10 aydır ikinci sırada yer alıyor

Rusya'nın geçen şubatta günde 9 milyon 738 bin varil petrol üreterek dünyanın en büyük petrol üreticileri listesinde ikinci sıradaki yerini 10. ayda da koruduğu belirtildi.

Joint Organisations Data Initiative (JODI) kuruluşunun verilerine göre şubat ayında günde 9 milyon 738 bin varil petrol üreten Rusya, petrol üretiminde üst üste 10 aydır ikinci sırada yer aldı.

Sadece Nisan 2020'de üçüncü sıraya gerileyen Rusya, o döneme kadar bir yıldan fazla bir süre ikinci sıradaki yerini korumayı başarmıştı.

JODI'nin verilerine göre en fazla petrol üreten ülke konumunda ABD yer alırken Suudi Arabistan, Rusya'nın ardından üçüncü sıranın sahibi.

Ocak ayına kıyasla şubatta Rusya'nın petrol üretiminde yüzde 0.7, ABD'nin üretiminde yüzde 6.5, Suudi Arabistan'ın üretiminde ise yüzde 10.5 azalma kaydedildi.

İstatistiklere göre ocak ayında Rusya'nın ihracat rakamı, Aralık 2020'deki günlük 4.2 milyon varil rakamından günlük 3.7 milyon varile geriledi.