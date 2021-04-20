Rus nükleer bombardıman uçaklarından Baltık’ta planlı uçuş

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik süpersonik nükleer bombardıman uçağının Baltık Denizi’nin tarafsız suların üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.
Açıklamada, “Uçuşa, Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-35s ve Deniz Kuvvetleri’ne ait Su-27 taarruz uçakları eşlik etti” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, “Güzergahın bazı bölümlerinde, Rus stratejik bombardıman uçaklarına, Almanya Hava Kuvvetleri’ne bağlı Eurofighter Typhoon, Danimarka Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 ve Finlandiya Hava Kuvvetleri’ne ait F-18 savaş uçakları refakat etti” diye bildirdi.
Uçuşun yaklaşık 8 saat sürdüğü kaydedildi.
Uçuşun tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, uzak menzilli uçakların düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık denizlerinin uluslararası suları üzerinde uçuş gerçekleştirdiği anımsatıldı.
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