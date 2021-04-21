Rus Dışişleri’nden Çekya’dan gelen açıklamalara yorum: Prag Rusya ile ilişkileri gayretle yok ediyor

Çekya yönetiminin çeşitli kademelerinden art arda gelen açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Prag’ın Rusya ile ikili ilişkileri gayretli ve özverili bir şekilde yok ettiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus RBK ajansının yayınında Çekya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararı ve sonrasında yetkililerin yaptığı açıklamalarına ilişkin yorumunda Prag’ın Rusya ile ikili ilişkileri gayretli ve özverili bir şekilde yok ettiğini ifade etti.

Zaharova, “Prag’ın ikili ilişkileri gayretli bir şekilde yok ettiğini görüyoruz. Bunu özverili bir şekilde yapıyor ve maalesef, kendi ulusal çıkarlarına aykırı bir biçimde yapıyor” diye konuştu.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, cumartesi akşamı Prag’ın Rus gizli servislerinin 2014’te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı.

Kremlin söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Zaharova ise Çekya'da bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili soruştmayı ‘bunaklık şovu’ olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag’a karşılık verileceğini bildirmişti.

Rusya karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmişti, bu kişiler ülkeyi terk etmiş bulunuyor.