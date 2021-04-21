Putin ve Kübalı mevkidaşı Diaz-Canel stratejik ortaklığı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kübalı mevkidaşı Miguel Diaz-Canel’in bugünkü telefon görüşmesinde, stratejik ortaklığı güçlendirme yönündeki ortak duruşu teyit ettiği belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, bugün Rusya lideri Putin ve Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtilirken, “Rusya ve Küba arasındaki stratejik ortaklığı kapsamlı bir şekilde güçlendirme yönündeki ortak duruş teyit edildi. Ticaret, ekonomi ve diğer alanlarda onaylanan projelerin uygulanmasına yönelik ortak çalışmanın önemi vurgulandı” ifadesine yer verildi.

Putin ayrıca Diaz-Canel’i, Küba Komünist Partisi (PCC) Genel Sekreterliği görevine seçilmesi ve bugün kutlanan Küba liderinin doğum günü vesilesiyle tebrik ederek eski Devlet Başkanı Raul Modesto Castro’ya dostça selamlarını iletti.

Koronavirüs salgınının yayılmasına karşı mücadele çabalarını koordine etmeye hazır olduklarını dile getiren iki ülke lideri, Rusya-Küba diyaloğunu çeşitli formatlarda yoğunlaştırma kararı aldı.