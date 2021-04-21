Rusya’dan Instagram’a Rus ulusal marşına uyguladığı kısıtlamayı kaldırma talebi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook’tan Instagram’da Rusya ulusal marşına uygulanan kısıtlamaları derhal kaldırmasını talep etti.

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, “Instagram sosyal medyası, kullanıcıların Rusya ulusal marşının fragmanlarını içeren videolarına kısıtlama getirdi. Roskomnadzor olarak, Facebook şirketi yönetiminden, Instagram’ın Rusya ulusal marşını içeren materyallere yönelik telif hakkı ihlali bahanesiyle uyguladığı tüm kısıtlamaları kaldırması talebinde bulunduk” ifadesine yer verildi.

Facebook’a gönderilen mektupta, ulusal marşların ve diğer devlet sembollerinin telif hakkı konusu olmadığı anımsatıldı. Roskomnadzor, “Rusya ulusal marşının fragmanlarını içeren materyallerin engellenmesi kabul edilemez” diye kaydetti.

Dünyanın her bir ülkesinde, vatandaşların devlet sembollerini herkese açık şekilde göstermesinin, ülkelerine duyulan saygının bir ifadesi olduğu belirtilen açıklamada, “Batı sosyal medyanın, Rusya’nın devlet sembollerini içeren içeriği engellemeye yönelik sistematik ve amaçlı girişimleri Rusya vatandaşlarını rencide ediyor. Sosyal medya platformlarını, Ruslar için önemli olan Rus resmi sembollerine saygılı olmaya çağırıyoruz” dendi.