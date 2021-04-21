Moskova Savcılığı: Navalnıy'ın kurucusu olduğu oluşumlar renkli devrim hazırlığı yapıyor

Moskova Savcılığı, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın kurucusu olduğu oluşumların, Rusya'ya karşı yıkıcı eylemlerde bulunan yabancı ülkelerin siparişiyle renkli devrim hazırlığı yaptığını açıkladı.

Moskova Kent Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın kurduğu 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı', St. Petersburg merkezli 'Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı' ile 'Navalnıy'ın Karargahları' adlı oluşumların aşırılık yanlısı örgütler ilan edilmesi ve Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanması talep edildi.

Dilekçe metninde, "Mahkemeye sunulan materyaller, adı geçen oluşumların aşırılık yanlısı faaliyetler yürüttüğü; şiddet içeren eylem, aşırılıkçı faaliyet ve kitlesel karışıklık çağrısı yapmak ve yasa dışı faaliyete reşit olmayanları çekme çabası ile birlikte ülkedeki sosyopolitik durumu istikrarsızlaştırdığına dair kapsamlı deliller içeriyor" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca dilekçede, 'Rusya'ya karşı yıkıcı eylemler yürüten çeşitli yabancı merkezlerin siparişi üzerine ve onlarla aktif koordinasyon içinde hareket eden' bu oluşumların asıl amacının, 'anayasal düzenin temellerini değiştirmek, iktidarı değiştirmek ve renkli devrim senaryolarını hayata geçirmek için koşullar yaratmak' olduğu kaydedildi.

Navalnıy'ın daha önce yargılandığı dolandırıcılık davasında ertelenen cezası, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması nedeni ile şubat ayında, cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 2.5 yıl hapis cezasına çevrilmişti.

Rus blog yazarı, cezasını çekmek üzere başkent Moskova'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledilmişti.

Navalnıy'ın destekçileri, sosyal medyada Rus blog yazarı açlık grevine başladığına dair mesajlar paylaşmış, avukatları da Navalnıy'ın sağlık durumunun önemli ölçüde kötüleştiğini belirtmişti.