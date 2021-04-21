FSB: Yabancı hackerlar Rusya’nın koronavirüs aşısıyla ilgili buluşlarını çalmaya çalıştı

Yaroslavl’daki teknoloji konulu bir konferansta konuşan Muraşov, “Hackerlar Rusya’nın gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaların sonuçları ve koronavirüs aşısı buluşlarına özel bir ilgi gösterdi” dedi.

Merkezin 2020 verilerine göre, Muraşkov, Rusya’ya karşı enformasyon alanındaki siber saldırıların çoğunlukla yurt dışından, özellikle de ABD, Çibn, Almanya ve Hollanda topraklarından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hackerlar devlet yönetim, mali, savunma, endüstri, bilim, eğitim, sağlık ve ulaşım kurumlarını hedef aldı.