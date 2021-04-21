Rusya Dışişleri’ne bu defa da ABD Büyükelçisi’nin yardımcısı çağrıldı

Moskova’daki ABD Büyükelçisi’nin yardımcısı Bartle Gorman, Rusya Dışişleri’ne çağrıldı. Gorman, Kremlin’in istişareler için ülkesine dönmesi tavsiyesinde bulunduğu ABD Büyükelçisi John Sullivan’ın bu hafta evine döneceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, “Amerikan Büyükelçi’nin yardımcısı (Bartle Gorman) bugün Dışişleri’ne çağrıldı” açıklamasını yaptı.

Gorman da Bakanlık’taki görüşmesinin ardından gazetecilerin sorusu üstüne, ABD Büyükelçisi Sullivan’ın bu hafta içinde Washington’a uçacağını söyledi ve bu konuda Rusya Dışişleri yetkililerini bilgilendirdiğini kaydetti.

Sullivan’ın istişareler için ülkesine dönmesi, ABD’nin, 10 Rus diplomatın sınırdışı edilmesini de içeren yeni bir Rusya karşıtı yaptırım paketi açıklamasını izliyor.

Söz konusu adımı takiben Rusya da, ABD’li 10 diplomatı sınırdışı etmesinin yanı sıra ABD Büyükelçiliği’nde görevli tüm diplomatların Rusya içindeki seyahatlerini de kısıtladı. Kremlin de Moskova’daki Büyükelçi Sullivan’a istişareler için evine dönmesini tavsiye etti.

Daha önce ilişkilerin gerilmesi nedeniyle ABD’deki Rusya Büyükelçisi Anatoliy Antonov da istişareler için Moskova’ya davet edilmişti. Antonov hâlâ ABD’ye dönmedi. Rus Büyükelçi’nin görev yerine ne zaman döneceğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek.