Sputnik V'nin geliştiricilerinden AB Komisyonu üyesi Breton'a çağrı: Kamuoyunu Rus aşısı hakkında yanıltmaya son verin

Sputnik V aşısının geliştiricileri, aşının AB ülkelerine tedarik tarihi için 2021 sonunu işaret eden Avrupa Komisyonu İç Pazar Sorumlusu Thierry Breton'a Rus aşısıyla ilgili yanıltıcı açıklamalara son verme çağrısı yaptı.

Fransız Le Figaro'ya demecinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması halinde Rus Sputnik V aşısının Avrupa ülkelerine en erken 2021 sonunda tedarik edilebileceğini öne süren Breton'a aşının geliştiricilerinden yanıt geldi.

Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Rus geliştiriciler, "Sayın Thierry Breton, Sputnik V aleyhinde önyargılı açıklamalarla kamuoyunu yanıltmaya lütfen son verin. Sputnik V, Avrupa'ya iddia ettiğiniz gibi 2021'nin sonuna kadar değil, EMA'nın onay verdiği gün tedarik edilebilir" ifadelerini kullandı.

Sputnik V'nin halihazırda Macaristan ile 40 ülkeye gönderildiğini ve haziran ayından eylül ayına kadar 50 milyon AB vatandaşının Rus aşısı olabileceğini belirten Rus geliştiriciler, "İç Pazar Sorumlusu olarak bunu biliyor olmalısınız ancak önyargılarınız nedeniyle satın alma anlaşmasının görüşülmesini reddediyorsunuz" dedi.

"Sputnik V için üretim tesisleri kurulması gerektiğini söyleyerek kamuoyunu yanıltmaya devam ediyorsunuz. Bu doğru değil. EMA, AB pazarına tedarik gerçekleştirebilecek mevcut Rus üretim tesislerini denetliyor" diye devam eden Rus geliştiriciler, yanıltıcı yorumlara son vermesi için Breton'a bir mektup gönderildiğini de vurguladı.

Dear @ThierryBreton, please stop misleading the public with biased statements against Sputnik V. Sputnik V can deliver to Europe on the day of EMA approval not by the end of 2021 as you frequently claim. Sputnik V is authorized in 60 countries.https://t.co/pZNwl0svTd — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021

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