Peskov, Putin'in Federal Meclis konuşmasında bahsettiği 'kırmızı çizgileri' açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis konuşmasına değindiği 'kırmızı çizgiler' hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, bunların içişlerine ve seçim sürecine müdahale ile aşağılayıcı tutum olduğunu vurguladı. Peskov, Rusya'nın Donbass'taki duruma kayıtsız kalmadığını da belirtti.

Rus lider Putin, konuşmasında "Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum" demişti.

Komsomolskaya Pravda radyosuna verdiği demeçte 'kırmızı çizgiler' ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Kırmızı çizgilerin neler olduğu açık. Öncelikle ulusal çıkarlarımız, dış güvenlik çıkarlarımız, iç güvenlik çıkarlarımız, yani içişlerimize dışarıdan müdahale edilmesine izin verilmemesi, ülkemizle aşağılayıcı tutumla konuşulmasına izin verilmemesi, ülkemizin ekonomik çıkarlarına zarar verilmemesi" diye konuştu.

'Donbass'a insani yardım sunmaya devam edeceğiz'

Rusya'nın Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta yaşayan sakinlerin kaderine kayıtsız kalmadığını belirten Peskov, Donbass'a insani yardım sunulmaya devam edeceğini söyledi.

Peskov, Donbass sakinlerinin kahraman ancak aynı zamanda da talihsiz kişiler olduğunu kaydederek "Çok gururlu insanlar ancak neden talihsizler? Çünkü kendi anavatanları, ülkeleri onlara sırtını döndü. Bu olabilecek en korkunç, bir ülkenin yapabileceği en korkunç şey" dedi.

Donbass sakinlerinin Ukrayna ordusunun tankları, top silahları tarafından ateşe tutulduğunu ve Rusya'nın onlara kayıtsız kalmadığını belirten Peskov, "Rusya, çatışmalara çözüm bulunması için üçlü Temas Grubu'nun diğer katılımcılarıyla her türlü desteği veriyor. Mesele çok ağır ilerliyor" ifadelerini kullandı.

'Putin-Zelenskiy görüşmesi için belirli koşulların oluşması gerekli'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı Donbass'ta görüşme teklifini Rus lidere iletildiğini anlatan Peskov, ikilinin görüşmesi için belirli koşulların oluşması gerektiğinin altını çizdi.

Putin'in gece boyunca bugün Federal Meclis konuşmasına hazırlık yaptığı için Zelenskiy'in teklifini inceleyemediğini söyleyen Peskov, Rus lider teklifi değerlendirdikten sonra bununla ilgili açıklama yapılacağını kaydetti.