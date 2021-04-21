Rus blogger Navalnıy için Rusya genelinde izinsiz protestolar düzenlendi

Kaldığı hapishanede 3 haftadır açlık grevinde olan Rus aktivist ve blogger Aleksey Navalnıy için ülke genelinde izinsiz protestolar düzenlendi. Rusya'daki Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Navalnıy destekçilerine sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın yaptığı çağrı neticesinde bugün Rusya'nın dört bir yanındaki Navalnıy yanlıları, izinsiz bir şekilde sokaklara çıkmaya başladı.

Yerel otoritelerin daha önce de yaptığı uyarılara rağmen, koronavirüs kısıtlamaları devam ederken protesto düzenleyen Navalnıy yanlıları, toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklarını delmeye devam ediyor.

Navalnıy, 31 Mart'tan itibaren açlık grevinde ve sırt ağrısıyla ilgili şikayetleri üzerine doktorunun kendisini muayene etmesine izin verilmesini talep ediyor. Cezaevi servisinin pazartesi günü yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın Vladimir bölgesindeki başka bir cezaevinde bulunan bir hastaneye götürüldüğü ve burada glikoz aldığı belirtildi.