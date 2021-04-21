‘Rusya-Türkiye ticareti, Ocak-Şubat ayında yüzde 6.1 büyüdü’

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretin Ocak-Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.1 büyüyerek 4 milyar 154 milyon dolara ulaştığını belirtti.

FTS’in açıklamasında, “Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, Ocak-Şubat döneminde 4 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.1 büyüdü” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Rusya’dan Türkiye’ye ihracat yüzde 5.8 artışla 3 milyar 306 milyon dolar, Rusya’ya Türkiye’den ithalat yüzde 7.3 artışla 847 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti” dendi.

Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaretindeki payı son bir yılda yüzde 4.2’den yüzde 4.4’e yükseldi.