Kremlin: Rusya ve Belarus dış tehditlerle yaşamaya alışmak zorunda

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus 1 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Belarus ve Rusya olarak biz ayrı ayrı da, birlikte de sürekli diğer ülkelerin saldırı hedefi ve konusu halindeyiz. Biz sadece dış tehdit koşullarında, dış çevrenin saldırgan ve düşmanca olduğu koşullarda yaşamaya alışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Moskova veya Minsk'in zafiyeti, ikinci taraf için tehlikeyi güçlendiriyor" dedi.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Federal Meclis'teki konuşmasında, Belarus'taki duruma oldukça geniş yer verdiğine dikkat çeken Peskov, "Belarus da bizim ülkemiz de, dünyada birçok ülke bu düşmanca politikayla karşı karşıya. Ancak sadece birkaç ülke bu tür tezahürlere direnebilmekte" dedi.