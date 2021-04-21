Rusya’nın Uzakdoğu bölgesinde izinsiz gösteriler düzenlendi

Petropavlovsk-Kamçatskiy’de, yaklaşık 20-30 kişilik bir grup akşam üstü kentin merkezindeki Lenin Meydanı’nda toplandı. Polis, gösterinin izinsiz olduğunu anımsatarak toplananlardan dağılmalarını talep etti. Birkaç protestocunun kimlik kontrolü yapıldı. Yaklaşık bir saat süren eylemin ardından vatandaşlar dağılmaya başladı.

Yujno-Sahalinsk’de yaklaşık 20-30 kişi akşam saatlerinde Lenin Meydanı’nda toplandı. Polis, eylemi kenardan izledi. Bir saatten az süren eylem olaysız sonuçlandı.

Magadan’da saat 19.00 sularında onlarca kişi, kötü hava koşullarına rağmen Belediye Başkanlığı binası önünde toplandı. Polis, göstericilere uyarı yaparak dağılmalarını istedi. Eylem başladıktan 10 dakika sonra protestocular kentin merkezindeki Lenin Caddesi’nde yürüyüşe geçti. Polis, ‘dağılın’ uyarısına uymayan kalabalığa müdahale ederek sloganlar atan ve ellerinde pankartlar tutan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Vladivostok’ta, başta kent merkezinde yapılması planlanan eylem son anda tren garı önündeki meydana taşındı. Yaklaşık 200 kişilik kalabalık kaldırımlardan ilerleyerek yoları trafiğe kapatmadan yürüyüş düzenledi. Göstericiler daha sonra tekrar tren garı önündeki meydana döndü. Polis, eylemin izinsiz olduğu uyarısında bulunarak dağılmalarını istediyse de protestocular yine yürüyüşe geçerek polis arabası eşliğinde kentin merkezindeki meydana geldi. Eylem olaysız sona erdi.

Yakutsk kentinde, Lenin Meydanı’nda saat 19.00’da yapılması beklenen protesto eylemi gerçekleşmedi. Meydanda sadece polis, gazeteci ve çocuklarla gezen vatandaşların olması dikkat çekti.

Blagoveşçensk kentinde, Pobeda Meydanı’nda saat 19.00’da protesto eylemi planlanıyordu. Ancak vatandaşlar eyleme ilgi göstermedi.

Moskova’da, ‘Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın iki üyesi gözaltına alındı

Başkent Moskova’da, blogger Aleksey Navalnıy’ın kurucusu olduğu ‘Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın hukukçusu Lyubov Sobol’ün gözaltına alındığı bildirildi.

Sobol’ün avukatı Vladimir Voronin, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Lyubov beni arayarak üniformalı kişiler tarafından gözaltına alındığını söyledi. Onlar kimliklerini göstermedi ve onu nereye götürdüklerini söylemedi. Şu anda nerde bulunduğu bilinmiyor” ifadesini kullandı.

Olayın, Avtozavodskaya metro istasyonu önünde meydana geldiğini ifade edilirken daha sonra Sobol’ün, Donskoy Polis Karakolu’na getirildiği bildirildi.

Polis henüz Sobol’ün gözaltına alınmasının sebebini açıklamadı.

Bugün ayrıca Navalnıy’ın sözcülüğünü yapan Kira Yarmış’ın da gözaltına alındığı bildirildi. Bu bilgi, Yarmış’ın avukatı Veronika Polyakova tarafından geldi.