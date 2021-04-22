Rus senatör Kosaçev: Rusya, ‘kırmızı çizgileri’ aşmamaları şartıyla tüm ortaklarla iyi ilişkiler kurmaya hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis üyelerine sesleniş konuşmasındaki dış politikaya yönelik açıklamalarını değerlendiren Rus senatör Konstantin Kosaçev, buradaki ana fikrin Rusya'nın ‘kırmızı çizgileri’ aşmamaları şartıyla tüm ortaklarla iyi ilişkiler kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, katıldığı Rossiya 24 yayınında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis üyelerine sesleniş konuşmasını yorumladı.

Kosaçev,dedi.

Kosaçev, bu ülkeler ‘kırmızı çizgileri’ aşmadıkları sürece, küresel bir güç olan Rusya’nın dünyanın geleceği için sağduyu ve doğasında var olan sorumluluk duygusuyla hareket edeceğini kaydetti.

Putin’in konuşmasında ülkedeki istikrarlı kalkınma konularına yoğunlaşmasının, yabancı ortaklar arasında hayal kırıklığına neden olabileceğine dikkat çeken Kosaçev, çünkü birçoğunun devlet başkanının Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve dış baskı koşullarında kalkınmanın zorluklarından bahsedeceğini beklediğini ifade etti.

Rus senatör, Putin’in konuşmasında bu konuya fazla değinmediğini, çünkü Rusya’nın ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirterek, Rusya'nın stratejik kalkınma hedeflerinden vazgeçmediğinin vurgulanmasının da önemli olduğuna dikkat çekti.