Kremlin’den eski Ukrayna lideri Kravçuk’un Putin’le görüşme çağrısına ilişkin yorum: Bu yeni bir girişim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Leonid Kravçuk’un bölgedeki sorunun çözümünü görüşmek için bir araya gelme teklifinden henüz haberdar olmadığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Eski Ukrayna Devlet Başkanı ve Ukrayna’nın Donbass Temas Grubu Heyeti Başkanı Kravçuk’un Putin’e görüşme teklifini değerlendirdi.

Peskov, “Bu yeni bir girişim” ifadesini kullandı.

Kravçuk, Putin’e söyleyecek bir şeyi olduğunu ve “hemen bugün” görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşına Donbass’ta buluşma teklifinde bulunmuştu.