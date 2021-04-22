Kremlin: Rusya'yla ültimatom diliyle konuşmak beyhude

Çekya'nın, Rusya’dan sınır dışı edilen diplomatlarının görevlerine geri dönmesi için Moskova'ya verdiği süreyi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, yabancı ülkelerin Rusya'ya yönelik talep temelli üslubunu kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya'dan sınır dışı edilen diplomatlarının 22 Nisan saat 12.00'ye kadar görevlerine geri dönmesi yönündeki ültimatomunu değerlendirdi.

Rus medyasına konuşan Peskov, "Moskova bu talebi değerlendirecek mi?" sorusuna, "Bugün Devlet Başkanı Putin, Federal Meclis'teki mesajında, bizimle ültimatom diliyle konuşmanın beyhude olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Daha önce Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan sınır dışı edilen diplomatların görevlerine dönmesi için 22 Nisan saat 12.00'ye kadar süre vermişti.

Aksi takdirde Rusya'nın Prag Büyükelçiliği'ndeki personel sayısının Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısına eşit olacak şekilde azaltılacağı kaydedilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Prag'a ültimatom dilini NATO içi iletişimde kullanma tavsiyesinde bulunmuştu.