ABD Büyükelçisi, istişareler için Rusya’dan ayrılıyor

Kremlin’in, istişareler için ülkesine dönmesini tavsiye ettiği ABD Büyükelçisi John Sullivan Moskova’dan ayrılmak için Şeremetyevo havalimanına gitti.

RİA Novosti, ABD Büyükelçiliği araçlarından oluşan bir grubun Şeremetyevo havalimanında görüntülendiğini aktardı.

ABD’nin Moskova Büyükelçisi Sullivan’ın, havalimanında gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadan diplomatik heyetlerin kullandığı salona giriş yaptığı kaydedildi.

Diplomatik kaynaklar, ABD Büyükelçisi’nin Londra’ya uçacağını belirtti.

Sullivan’ın istişareler için ülkesine dönmesi, ABD’nin, 10 Rus diplomatın sınırdışı edilmesini de içeren yeni bir Rusya karşıtı yaptırım paketi açıklamasını izliyor.

Söz konusu adımı takiben Rusya da, ABD’li 10 diplomatı sınır dışı etmesinin yanı sıra ABD Büyükelçiliği’nde görevli tüm diplomatların Rusya içindeki seyahatlerini de kısıtladı. Kremlin de Moskova’daki Büyükelçi Sullivan’a istişareler için evine dönmesini tavsiye etti.

Daha önce ilişkilerin gerilmesi nedeniyle ABD’deki Rusya Büyükelçisi Anatoliy Antonov da istişareler için Moskova’ya davet edilmişti. Antonov hâlâ ABD’ye dönmedi. Rus Büyükelçi’nin görev yerine ne zaman döneceğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek.