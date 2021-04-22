Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım'daki tatbikata 10 bin asker ile 40 savaş gemisi katılıyor

Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'taki gerilim nedeniyle suların ısındığı Karadeniz'de geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştiriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kırım'daki tatbikatın aktif bölümüne Güney Askeri Bölgesi, Karadeniz Filosu, Hazar Filosu ve Hava İndirme Birlikleri'nden 10 binin üzerinde asker, bin 200 askeri teçhizat ile 40'tan fazla savaş gemisi ve 20 destek gemisi katılıyor" dendi.
Önceki gün Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun yetkilileri, Karadeniz'de 20'yi aşkın savaş gemisinin, Su-25SM3 jetleri ve hava savunma güçlerinin de yer aldığı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ordusunun Ukrayna sınırında yaptığı tatbikatların saldırganlık tezahürü olarak görülmemesini, tatbikattaki faaliyetlerin kimseyi tehdit etmediğini vurgulamıştı.
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