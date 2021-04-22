Şoygu'dan orduya emir: NATO Defender Europe tatbikatındaki olası olumsuz gelişmelere derhal müdahale etmeye hazır olun

Rusya Güney Askeri Bölgesi ve Hava İndirme Birlikleri'nin ani denetimler kapsamında Kırım'daki 'Opuk' poligonunda gerçekleştirdiği tatbikatı yerinde takip eden Şoygu, 1 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ve son 30 yılın en kapsamlısı olacağı belirtilen NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatına ilişkin birtakım emirler verdi.

Şoygu, "Defender Europe tatbikatının yapılacağı bölgelerdeki durumu izlemeye devam edin ve olumsuz gelişmeler görülmesi halinde derhal müdahalede bulunmaya hazır olun" dedi.

İttifak'ın her yıl Avrupa'da Rusya karşıtı olduğu açıkça görülen 40 büyük operasyonel hazırlık faaliyeti yürüttüğüne dikkat çeken Şoygu, "NATO birliklerinin Defender Europe 2021'in yapılacağı bölgelere intikalini dikkatli bir şekilde izliyoruz. Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da NATO birliklerinin ve askeri kargoların karşılanması için koordinasyon merkezleri kuruldu. İttifak birliklerinin ana koalisyon gruplarından biri Karadeniz'e konuşlandırılıyor. Şu anda Yunanistan limanlarına silah, asker ve özel teçhizat getiriliyor" ifadelerini kullandı.

'Tüm hedeflere ulaşıldı, ani denetimleri sonlandırma kararı aldım'

Bu arada Şoygu, belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığı için'ndeki ani denetimlerin sonlandırılması kararı aldı:

"Ani denetim hedeflerine eksiksiz olarak ulaşıldığını düşünüyorum. Birliklerimiz, ülkeyi güvenli şekilde savunma kapasitesine sahip olduklarını ortaya koydu. Buna bağlı olarak Güney ve Batı Askeri Bölgeleri'ndeki ani denetimlerin sonlandırılmasına karar verdim".

Şoygu, Kırım'da tatbikata katılan birliklerin 1 Mayıs'a kadar daimi üslerine dönmeleri yönünde talimat verdi.



Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya sınırları yakınındaki durumda yaşanan tüm değişikliklere uygun şekilde karşılık verdiğinin altını çizen Şoygu, tatbikatta yer alan 'Bal' ve 'Bastion' kıyı füze sistemleri, modern 'İnohodets' (Orion) SİHA'ları, 'Raptor' hızlı devriye botları ile diğer yeni silah türlerinin etkili olduğunu ekledi.

Tatbikata 10 binden fazla asker ve 40 savaş gemisi katıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun Kırım'da yapılan tatbikata 10 binden fazla asker, 40 savaş gemisi ve 20 destek gemisiyle katıldığını açıklamıştı.

Önceki gün Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun yetkilileri, Karadeniz'de 20'yi aşkın savaş gemisinin, Su-25SM3 jetleri ve hava savunma güçlerinin de yer aldığı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ordusunun Ukrayna sınırında yaptığı tatbikatların saldırganlık tezahürü olarak görülmemesini, tatbikattaki faaliyetlerin kimseyi tehdit etmediğini vurgulamıştı.