Mısır, Rus Sputnik V aşısı üretecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), ilaç şirketi Minapharm’ın Mısır’da senede 4 milyon dozu aşkın Sputnik V aşısı üretmesini içeren bir anlaşma yaptı.

RDIF ile Minapharm şirketinin anlaşmaları kapsamında, ilk başta senede 40 milyonu aşkın doz tedarik edecekleri belirtildi. Küresel dağıtım için üretimin, Minapharm’ın başkent Kahire’deki tesisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Tarafların teknoloji transferine yakın zamanda başlaması ve aşının ilk dozlarının yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sunulması bekleniyor.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Minapharm ile yapılan üretim anlaşmasının, bir Ortadoğu ülkesi ile yaptıkları ilk üretim anlaşması olduğunu belirtti.

Sputnik V aşısı için şimdiye dek 61 ülkede kullanım izni verilmiş durumda. Söz konusu ülkelerin toplam nüfusu 3 milyar kişiyi aşıyor.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı.

Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.