Peskov: Çekya'nın eylemlerine son derece olumsuz bakıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Çekya'nın eylemlerine son derece olumsuz baktığını ve Moskova'nın tutumunun Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından belirleneceğini söyledi. Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova da, bakanlığa çağrılan Çek elçiyi atılacak adımlar konusunda 'somut bir konuşma' beklediğini kaydetti.

Gazetecilerin soruları üzerine Rus diplomatları sınır dışı eden Çekya'nın eylemlerini değerlendiren Peskov, "Şu anda diplomatlarımız çalışıyor ancak elbette her histeriye olumsuz bakıyoruz. Söyleyebileceğim tek şey bu, diplomatlarımızın sergileyeceğimiz tutumu belirlemesini bekleyelim" dedi.

'Çek tarafı neyle karşılaşacağını anlamalı'

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün Rus Dışişleri'ne davet edilen Çekya'nın Moskova Büyükelçisini atılacak adımlara ilişkin 'somut bir konuşma' beklediğini ifade etti.

Vesti FM'e demeç veren Zaharova, Çek elçiyle neler konuşulacağı sorusu karşısında "Prag'ın belirli eylemlerde bulunması halinde, bizim hangi eylemleri uygulayacağımıza dair somut bir konuşma olacak" yanıtını verdi.

Zaharova, Çek tarafının neyle karşılaşacaklarını anlaması gerektiğinin altını çizdi.

Daha önce Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan sınır dışı edilen diplomatların görevlerine dönmesi için 22 Nisan saat 12.00'ye kadar süre vermişti.

Aksi takdirde Rusya'nın Prag Büyükelçiliği'ndeki personel sayısının Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısına eşit olacak şekilde azaltılacağı kaydedilmişti.

Zaharova da Prag'a ültimatom dilini NATO içi iletişimde kullanma tavsiyesinde bulunmuştu.