DSÖ, Sputnik V aşısını değerlendirme sürecinde yeni aşamaya geçiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA) uzmanlarının, Rus Sputnik V aşısını değerlendirme süreçlerindeki bir sonraki aşamaya 10 Mayıs'ta başlayacakları belirtildi.

DSÖ yetkilileri Reuters’a açıklamalarında, “Sputnik V aşısı için iyi üretim uygulamalarına ilişkin incelemeler 10 Mayıs ile Haziran'ın ilk haftası döneminde yapılacak” dediler.

DSÖ ile EMA uzmanlarının yer aldığı bir ekibin şu an Sputnik V aşısı için iyi klinik uygulamalarına ilişkin bir denetleme yapmakta olduğunu da belirtti.

DSÖ yetkilileri, Sputnik V aşısının denemelerine ilişkin klinik araştırma verilerinin kendilerine ulaşıp ulaşmadığı sorusu karşısındaysa, üreticiden bilgi alım süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, salı günü Cenevre’de DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir görüşme gerçekleştirmiş, sonrasında yaptığı Twitter açıklamasında, “DSÖ, Rusya’nın, aşı acil kullanım listesinde yer almak adına gerekli olan kriterleri yerine getirme çabalarını takdir ediyor” demişti.

DSÖ’nün acil kullanım listesi, üye ülkeler için bir kılavuz kabul ediliyor ve aşının ülke özelinde kullanım için onaylanma sürecini de hızlandırıyor.

İngiliz tıp dergisi The Lancet’te yayınlanmış bir makalede, Sputnik V aşısının koronavirüse karşı korumada yüzde 91.6 oranında etkili olduğu teyit edilmişti.

Sputnik V aşısı için şimdiye dek 61 ülkede kullanım izni verilmiş durumda. Söz konusu ülkelerin toplam nüfusu 3 milyar kişiyi aşıyor.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı.

Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.