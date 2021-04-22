Rus Sputnik V aşısının ilk partisi Kırgızistan'a ulaştı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisinin ülkeye ulaştığını kaydetti.

Sputnik’e konuşan yetkili, “Aşının ilk partisini taşıyan uçak Manas havaalanına indi. Rus Sputnik V ile toplu aşılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak” dedi.

Bişkek’teki Rus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Kırgızistan’a aşı tedarikinin, Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında varılan anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Daha önce Kırgızistan’da 10 bin kişi, Çin’in insani yardım çerçevesinde bu ülkeye gönderdiği Sinopharm aşısı ile aşılanmıştı.

Kırgızistan'da salgının başlangıcından bu yana 93 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, yaklaşık bin beş yüz kişi yaşamını yitirdi.