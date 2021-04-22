Suriye'deki mülteci kamplarında kalan 44 çocuk Moskova'ya getirildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Zaharova'nın şu açıklaması yer aldı:
"Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir uçak, 19 Nisan'da Şam'a gerçekleştirdiği uçuşla bölgedeki mülteci kampı ve yetimhanelerden aldığı 44 çocukla birlikte Moskova'ya dönüş yaptı".
💬 #Zakharova: On April 19, an @mod_russia flight returned 4⃣4⃣ children from Damascus orphanages and refugee camps to 🇷🇺 Moscow.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 22, 2021
We continue to work on bringing home underage Russians who ended up in 🇸🇾 #Syria because of their parents’ involvement in terrorist activity pic.twitter.com/jvHezXBX6y
Bu konudaki çalışmaların devam edeceğini belirten Zaharova, "Ebeveynlerinin terör eylemlerine karışması nedeniyle Suriye'de kalan ve reşit olmayan Rus çocukları eve getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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