Suriye'deki mülteci kamplarında kalan 44 çocuk Moskova'ya getirildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Zaharova'nın şu açıklaması yer aldı:

"Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir uçak, 19 Nisan'da Şam'a gerçekleştirdiği uçuşla bölgedeki mülteci kampı ve yetimhanelerden aldığı 44 çocukla birlikte Moskova'ya dönüş yaptı".

💬 #Zakharova: On April 19, an @mod_russia flight returned 4⃣4⃣ children from Damascus orphanages and refugee camps to 🇷🇺 Moscow.



We continue to work on bringing home underage Russians who ended up in 🇸🇾 #Syria because of their parents’ involvement in terrorist activity pic.twitter.com/jvHezXBX6y — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 22, 2021

​Bu konudaki çalışmaların devam edeceğini belirten Zaharova, "Ebeveynlerinin terör eylemlerine karışması nedeniyle Suriye'de kalan ve reşit olmayan Rus çocukları eve getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.