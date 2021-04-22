Putin: Zelenskiy'le Moskova'da görüşmeye her zaman hazırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine Donbass'ta görüşme teklifi yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le Moskova'da ikili ilişkileri görüşmeye her zaman hazır olduğunu söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla Kremlin'de bir araya gelen Putin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'taki sorunları konuşmak için söz konusu bölgede görüşme teklifi yapan Zelenskiy'e yanıt verdi.

Lukaşenko'yla görüşmesinin basına açık bölümünde konuşan Putin, "Eğer Zelenskiy ikili ilişkileri yeniden canlandırmak istiyorsa, bundan sadece memnuniyet duyarız. İkili ilişkileri istişare etmek isterse, Zelenskiy'i Moskova'da herhangi uygun bir zamanda kabul etmeye hazırım" dedi.